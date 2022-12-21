Легенда украинского футбола возглавил одного из лидеров отечественного чемпионата

21 декабря, 19:04
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Тренерскую карьеру Ротань начал в 2018 году (Фото:ФК Александрия)

Тренерскую карьеру Ротань начал в 2018 году (Фото:ФК Александрия)

Главным тренером Александрии, которая ранее уволила Юрия Гуру, назначен Руслан Ротань, сообщает официальный сайт клуба.

Детали контракта, который подписали 41-летний специалист и один из лидеров украинской Премьер-лиги, не разглашаются.

Комментируя свое назначение, Ротань сказал: «Мне очень приятно присоединиться к семье футбольного клуба Александрия. Мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы александрийские болельщики были довольны и игрой, и результатом.

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Мы очень рассчитываем на ребят, на то, что они нам в этом помогут, и мы будем совместно радовать поклонников футбола".

В нынешнем сезоне на зимний перерыв Александрия ушла, занимая 5-ое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 24 очка, сыграв на два поединка меньше киевского Динамо, которое идет 3-м, и отставая от него на шесть баллов.

В бытность игроком Ротань сыграл за сборную Украины 100 матчей и забил восемь мячей.

Тренерскую карьеру Руслан начал в 2018 году. В настоящее время он также является наставником молодежной сборной Украины, которую вывел на чемпионат Европы-2023.

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Чемпионат Украины Ротань ФК Александрия Чемпионат Украины по футболу

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