Сборная Украины получила временного главного тренера до назначения Реброва
Ротань также является наставником Александрии и молодежной сборной Украины (Фото:УАФ)
Руслан Ротань стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, который сейчас возглавляет Аль-Айн из ОАЭ.
Сообщается, что с Ребровым идут переговоры о подписании контракта сроком до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.
Следует отметить, что Ротань таже является наставник молодежной сборной Украины и Александрии.
Под руководством Ротаня сборная Украины 26 марта в Лондоне сыграет стартовый матч отбора на Евро-2024 против Англии.
Ожидается, что Ребров возглавит сборную Украины перед июньскими матчами отбора на Евро-2024.