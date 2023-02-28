Сборная Украины получила временного главного тренера до назначения Реброва 28 февраля, 18:00 Ротань также является наставником Александрии и молодежной сборной Украины (Фото:УАФ)

Руслан Ротань стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, который сейчас возглавляет Аль-Айн из ОАЭ.

Видео дня

Сообщается, что с Ребровым идут переговоры о подписании контракта сроком до 30 июля 2024 года с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

Следует отметить, что Ротань таже является наставник молодежной сборной Украины и Александрии.

Под руководством Ротаня сборная Украины 26 марта в Лондоне сыграет стартовый матч отбора на Евро-2024 против Англии.

Ожидается, что Ребров возглавит сборную Украины перед июньскими матчами отбора на Евро-2024.