СМИ узнали, какой тренер возглавит сборную Украины на матч против Англии в отборе на Евро-2024 14 февраля, 21:34 Руслан Ротань станет временным наставником сборной Украины (Фото:УАФ)

Главный тернер молодежной сборной Украины Руслан Ротань станет наставником главной национальной команды на матч первого тура в отборе на Евро-2024 против Англии, сообщает Динамомания.

По информации источника, Ротань станет временным наставником сборной Украины, которая пока остается без главного тренера.

В тренерский штаб Ротаня войдут Сергей Кравченко, Виталий Рева, Евгений Гресь, Евгений Барышников.

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Матч против Англии состоится 26 марта в Лондоне на Уэмбли.

После этого следующие поединки в отборе на Евро-2024 Украина сыграет в июне.

Сборная Украины остается без главного тренера после того, как 13 января должность наставника национальной команды покинул Александр Петраков.

Ранее Павелко заявил, что главным кандидатом на должность коуча сборной Украины есть наставник Аль-Айна Сергей Ребров и с ним ведутся переговоры.

Также сообщалось, что возглавить «сине-желтых» может наставник полтавской Ворсклы Виктор Скрипник.

