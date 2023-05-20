«Лучше не связываться»: Легенда бокса назвал главные слабости Ломаченко 20 мая, 19:25 Василий Ломаченко (Фото:Top Rank via Instagram)

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс считает, что Василий Ломаченко проиграет Девину Хейни в поединке за абсолютное чемпионство в легком весе.

Легендарный боксер объяснил, что украинский спортсмен не может конкурировать в габаритах с американцем, а значит ему нужна взрывная сила. По словам Рой-Джонса, у Ломаченко нет мощности, чтобы одолеть Хейни.

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«Ломаченко может повернуть время вспять, но у него нет взрывной силы. В высшей весовой категории сложнее. Я смог стать чемпионом мира в супертяжелом весе, потому что обладал взрывной силой. Если у вас нет этого, то очень сложно драться с парнями, которые больше. В другом случае лучше не связываться с такими соперниками.

У вас должна быть либо взрывная сила, либо размер. В случае Ломаченко, он должен выиграть соревнование по силе удара, чтобы победить Хэйни. Только в таком случае он сможет нейтрализовать преимущество в габаритах оппонента. У него нет этого навыка, поэтому это будет другой бой для Ломаченко", — приводит слова Джонса ProBox TV.

Напомним, бой Василий Ломаченко — Девин Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе (США).

Отметим, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция титульного поединка.