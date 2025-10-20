Бывший футболист Реала перенес инсульт в 38 лет — игрок был госпитализирован

20 октября, 09:47
Ройстон Дренте перенес инсульт в 38 лет (Фото: instagram.com/roya2faces)

Ройстон Дренте перенес инсульт в 38 лет

Экс-игрок сборной Нидерландов Ройстон Дренте перенес инсульт.

Об этом сообщил любительский клуб Де Ребеллен, за который 38-летний полузащитник выступал в последнее время.

В пятницу Дренте почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, где сейчас проходит лечение.

Семья Дренте попросила о покое и конфиденциальности, чтобы они могли оказать ему необходимую поддержку и дать ему время на выздоровление.

Дренте стал открытием чемпионата Европы U-21 в 2007 году, где был признан лучшим игроком турнира и помог сборной Нидерландов выиграть трофей. Вскоре его подписал мадридский Реал.

После Реала Дренте выступал за Эвертон, Рединг, Шеффилд Уэнсдей и Спарту Роттердам.

Ранее сообщалось, что финалист Кубка Украины-1999 получил тяжелое ранение на фронте.

