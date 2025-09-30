Лукаку рассказал, что его отец Роже Менама Лукаку умер в 58 лет.

«Спасибо тебе за то, что научил меня всему, что я знаю. Я навсегда благодарен тебе и ценю тебя. Жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Ты защищал и вел меня так, как никто другой не смог бы.

Я больше никогда не буду таким же. Боль и слезы сейчас льются рекой, но Бог даст мне силы собрать себя воедино. Спасибо за все. Роже Менама Лукаку", — написал игрок и добавил детское фото, на котором он с отцом.

Роже Лукаку — бывший конголезский футболист, который играл на позиции нападающего. На протяжении своей карьеры он выступал за Остенд, Мехелен, Серен, Бом и другие клубы.

Ранее сообщалось, что умер легендарный вратарь Реала, который шесть раз становился чемпионом Испании.