Знаменитый нападающий сборной Бельгии сообщил о смерти отца — футболист показал трогательное фото

30 сентября, 08:26
Поделиться:
Ромелу Лукаку сообщил о смерти отца (Фото: REUTERS/Pablo Morano)

Ромелу Лукаку сообщил о смерти отца (Фото: REUTERS/Pablo Morano)

Форвард Наполи Ромелу Лукаку сообщил в социальной сети Instagram трагическую новость.

Читайте также:
34-летний футболист внезапно умер во время службы в армии

Лукаку рассказал, что его отец Роже Менама Лукаку умер в 58 лет.

«Спасибо тебе за то, что научил меня всему, что я знаю. Я навсегда благодарен тебе и ценю тебя. Жизнь уже никогда не будет такой, как раньше. Ты защищал и вел меня так, как никто другой не смог бы.

Реклама

Я больше никогда не буду таким же. Боль и слезы сейчас льются рекой, но Бог даст мне силы собрать себя воедино. Спасибо за все. Роже Менама Лукаку", — написал игрок и добавил детское фото, на котором он с отцом.

Читайте также:
«Никто не должен так рано покидать этот мир». В Испании после столкновения на поле умер 19-летний вратарь

Роже Лукаку — бывший конголезский футболист, который играл на позиции нападающего. На протяжении своей карьеры он выступал за Остенд, Мехелен, Серен, Бом и другие клубы.

Ранее сообщалось, что умер легендарный вратарь Реала, который шесть раз становился чемпионом Испании.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Ромелу Лукаку

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies