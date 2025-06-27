Легендарный футболист покинул пост наставника английского клуба после вылета из АПЛ

27 июня, 13:11
Руд ван Нистелрой (Фото: ФК «Лестер)

Английский Лестер объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Рудом ван Нистелроем.

Стороны пришли к согласию расторгнуть контракт досрочно, сообщает официальный сайт Лестера.

«Я благодарен игрокам, персоналу, академии и всем, с кем имел возможность работать, за их преданность. Особая благодарность болельщикам за поддержку. Желаю клубу успехов в будущем», — прокомментировал ван Нистелрой.

Легендарный в прошлом нападающий, который выступал за Реал, Манчестер Юнайтед и другие клубы, возглавил Лестер в ноябре 2024 года, подписав соглашение до лета 2027-го.

Однако сезон оказался провальным — за 27 матчей команда одержала лишь 5 побед и завершила чемпионат на 18-м месте, вылетев из Премьер-лиги в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что Аль-Наср, за который выступает Криштиану Роналду, уволил главного тренера Стефано Пиоли.

