Легендарный футболист покинул пост наставника английского клуба после вылета из АПЛ
Руд ван Нистелрой (Фото: ФК «Лестер)
Английский Лестер объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Рудом ван Нистелроем.
Стороны пришли к согласию расторгнуть контракт досрочно, сообщает официальный сайт Лестера.
«Я благодарен игрокам, персоналу, академии и всем, с кем имел возможность работать, за их преданность. Особая благодарность болельщикам за поддержку. Желаю клубу успехов в будущем», — прокомментировал ван Нистелрой.
Легендарный в прошлом нападающий, который выступал за Реал, Манчестер Юнайтед и другие клубы, возглавил Лестер в ноябре 2024 года, подписав соглашение до лета 2027-го.
Однако сезон оказался провальным — за 27 матчей команда одержала лишь 5 побед и завершила чемпионат на 18-м месте, вылетев из Премьер-лиги в Чемпионшип.
