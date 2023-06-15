Бывший тренер Аль-Насра возглавил чемпионов Италии

15 июня, 23:35
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Руди Гарсия (Фото:twitter.com/AlNassrFC_EN)

Руди Гарсия (Фото:twitter.com/AlNassrFC_EN)

Наполи, выигравший Серию А в сезоне 2022/23, объявил о назначении Руди Гарсии на пост главного тренера команды.

Об этом клуб сообщил в своем Twitter-аккаунте.

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На тренерском мостике французский специалист заменит итальянца Лучано Спалетти, который покинул стан неаполитанцев из-за конфликта с президентом.

Видео дня

https://twitter.com/sscnapoli/status/1669416227670769687

За свою тренерскую карьеру Гарсия возглавлял Лилль, Рому, Марсель, Лион и Аль-Наср.

Напоминаем, что француз занял второе место в чемпионате Саудовской Аравии с клубом, в котором выступает Криштиану Роналду. Тренера уволили из-за неудовлетворительных результатов.

Ранее сообщалось, что Наполи мог возглавить итальянский наставник Антонио Конте.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Наполи Серия А

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