Черноморец потерял победу над Рухом в завершающем матче первой части сезона украинской Премьер-лиги — видео 7 декабря, 15:05 Черноморец вел в счете 2:0, но не удержал победу (Фото:ФК Рух)

Львовский Рух на своем поле сыграл вничью 2:2 с одесским Черноморцем в матче 14-го туре украинской Премьер-лиги, который завершил первую часть сезона.

Черноморец открыл счет на 25-й минуте, когда Юсов замкнул прострел с правого фланга. Прошло всего десять минут, как Юсов оформил дубль. В этот раз нападающий отправил мяч в сетку ударом головой после навеса с углового.

Видео дня

Во втором тайме Руху удалось отыграться. На 62-й минуте Рунич красивым ударом с лета сократил разрыв в счете, а на 84-й минуте Карабин ударом с близкого расстояния принес своей команде ничью.

Ничья позволила львовскому клубу подняться на 12-е место и покинуть зону вылета, тогда как одесская команда осталась на предпоследней, 15-й строчке.

Рух — Черноморец 2:2

Голы: Рунич, 62, Карабин, 84 — Юсов, 25, 35

Турнирная таблица

Фото: УПЛ

В предыдущем своем матче Черноморец уступил Кривбассу (0:1) в рамках перенесенного поединка 7 тура УПЛ.