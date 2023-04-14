Динамо сенсационно потеряло очки в матче с аутсайдером украинской Премьер-лиги — видео
Динамо осталось на четвертом месте (Фото:ФК Динамо)
Сегодня, 14 апреля, состоялось три матча 21-го тура украинской Премьер-лиги.
Киевское Динамо неожиданно не смогло победить львовский Рух, сыграв вничью 1:1.
Динамовцы открыли счет на 16-й минуте, когда Ванат запер прострел Бенито.
Львовяне отыгрались еще до перерыва — на 40-й минуте Довгий получил мяч в штрафной и с близкого расстояния пробил мимо голкипера, принеся в итоге своей команде ничью
Киевский клуб упустил возможность обойти Заря и выйти на третье место чемпионата.
В других двух матчах Минай обыграл Кривбасс (1:0), а Колос одолел Ингулец (1:0).
Результаты матчей:
Рух — Динамо 1:1
Голы: Довгий, 40 — Ванат, 16
Минай — Кривбасс 1:0
Гол: Вишневский, 4
Ингулец — Колос 0:1
Гол: Милько, 41
Турнирная таблица
Ранее донецкий Шахтер драматично победил Львов (2:1) в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.