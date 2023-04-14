Динамо сенсационно потеряло очки в матче с аутсайдером украинской Премьер-лиги — видео

14 апреля, 16:57
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Динамо осталось на четвертом месте (Фото:ФК Динамо)

Динамо осталось на четвертом месте (Фото:ФК Динамо)

Сегодня, 14 апреля, состоялось три матча 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Киевское Динамо неожиданно не смогло победить львовский Рух, сыграв вничью 1:1.

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Динамовцы открыли счет на 16-й минуте, когда Ванат запер прострел Бенито.

Львовяне отыгрались еще до перерыва — на 40-й минуте Довгий получил мяч в штрафной и с близкого расстояния пробил мимо голкипера, принеся в итоге своей команде ничью

Видео дня

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Киевский клуб упустил возможность обойти Заря и выйти на третье место чемпионата.

В других двух матчах Минай обыграл Кривбасс (1:0), а Колос одолел Ингулец (1:0).

Результаты матчей:

Рух — Динамо 1:1
Голы: Довгий, 40 — Ванат, 16

https://www.youtube.com/watch?v=1TMinzfE0Y4&ab_channel=FootballHub

Минай — Кривбасс 1:0
Гол: Вишневский, 4

https://www.youtube.com/watch?v=5H3tC2ekyeQ&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Ингулец — Колос 0:1
Гол: Милько, 41

https://www.youtube.com/watch?v=nWhcyk0HTJk&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее донецкий Шахтер драматично победил Львов (2:1) в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) ФК Кривбасс ФК Рух ФК Колос ФК Минай ФК Ингулец

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