Динамо сенсационно потеряло очки в матче с аутсайдером украинской Премьер-лиги — видео 14 апреля, 16:57 Динамо осталось на четвертом месте (Фото:ФК Динамо)

Сегодня, 14 апреля, состоялось три матча 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Киевское Динамо неожиданно не смогло победить львовский Рух, сыграв вничью 1:1.

Динамовцы открыли счет на 16-й минуте, когда Ванат запер прострел Бенито.

Львовяне отыгрались еще до перерыва — на 40-й минуте Довгий получил мяч в штрафной и с близкого расстояния пробил мимо голкипера, принеся в итоге своей команде ничью

Видео дня

Киевский клуб упустил возможность обойти Заря и выйти на третье место чемпионата.

В других двух матчах Минай обыграл Кривбасс (1:0), а Колос одолел Ингулец (1:0).

Результаты матчей:

Рух — Динамо 1:1

Голы: Довгий, 40 — Ванат, 16

Минай — Кривбасс 1:0

Гол: Вишневский, 4

Ингулец — Колос 0:1

Гол: Милько, 41

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее донецкий Шахтер драматично победил Львов (2:1) в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.