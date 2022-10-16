Руководители клубов украинской Премьер-лиги устроили драку после матча — видео 16 октября, 21:48 Драка стала массовой (Фото:Скриншот видео)

Спортивный директор Днепра-1 Евгений Красников и генеральный директор львовского Руха Игорь Дедышин устроили драку после матча команд в 7-м туре украинской Премьер-лиги.

Сначала между представителями руководства двух клубов возникла словесная перепалка.

Позже она переросла в драку, которая спустя несколько секунд стала массовой с участием обеих команд.

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Сам матч между Рухом и Днепром-1 завершился в пользу гостей со счетом 2:3. Победа позволила команде Александра Кучера сохранить лидерство в чемпионате Украины.

Сообщалось, что освобожденный из российского плена защитник Азовстали Михаил Дианов нанес символический удар по мячу в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги между донецким Шахтером и киевским Динамо (3:1), который состоялся во Львове.