Металлист победил в дебютном матче украинской Премьер-лиги после возвращения

24 августа, 22:24
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Сама игра трижды прерывалась из-за звучавшей во Львове воздушной тревоги (Фото:Украинская Премьер-лига)

Сама игра трижды прерывалась из-за звучавшей во Львове воздушной тревоги (Фото:Украинская Премьер-лига)

Харьковский Металлист обыграл львовский Рух в своем дебютном матче украинской Премьер-лиги после возвращения в элиту отечественного футбола.

Команда Олега Ратия открыла счет под конец первого тайма. Однако всего через несколько минут хозяева забили в ответ.

В середине второго тайма харьковчане снова вышли вперед. На это Рух ответить уже не смог, потерпев таким образом поражение.

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Чемпионат Украины, 1-й тур

Рух — Металлист 1:2
Голы: Климчук, 41 — Пидлепенец, 37, Прядун, 66

Сама игра трижды прерывалась из-за звучавшей во Львове воздушной тревоги.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) Чемпионат Украины ФК Рух

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