Металлист победил в дебютном матче украинской Премьер-лиги после возвращения 24 августа, 22:24 Сама игра трижды прерывалась из-за звучавшей во Львове воздушной тревоги (Фото:Украинская Премьер-лига)

Харьковский Металлист обыграл львовский Рух в своем дебютном матче украинской Премьер-лиги после возвращения в элиту отечественного футбола.



Команда Олега Ратия открыла счет под конец первого тайма. Однако всего через несколько минут хозяева забили в ответ.

В середине второго тайма харьковчане снова вышли вперед. На это Рух ответить уже не смог, потерпев таким образом поражение.

Видео дня

Чемпионат Украины, 1-й тур

Рух — Металлист 1:2

Голы: Климчук, 41 — Пидлепенец, 37, Прядун, 66

Сама игра трижды прерывалась из-за звучавшей во Львове воздушной тревоги.

НВ

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