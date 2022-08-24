Металлист победил в дебютном матче украинской Премьер-лиги после возвращения
Сама игра трижды прерывалась из-за звучавшей во Львове воздушной тревоги (Фото:Украинская Премьер-лига)
Харьковский Металлист обыграл львовский Рух в своем дебютном матче украинской Премьер-лиги после возвращения в элиту отечественного футбола.
Команда Олега Ратия открыла счет под конец первого тайма. Однако всего через несколько минут хозяева забили в ответ.
В середине второго тайма харьковчане снова вышли вперед. На это Рух ответить уже не смог, потерпев таким образом поражение.
Чемпионат Украины, 1-й тур
Рух — Металлист 1:2
Голы: Климчук, 41 — Пидлепенец, 37, Прядун, 66
Сама игра трижды прерывалась из-за звучавшей во Львове воздушной тревоги.
НВ
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