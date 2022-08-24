«Реалии украинской Премьер-лиги». Зинченко показал, как возобновился чемпионат страны под бомбардировками — фото

24 августа, 21:42
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Сам матч завершился со счетом 2:1 в пользу Металлиста (Фото:Украинская Премьер-лига)

Сам матч завершился со счетом 2:1 в пользу Металлиста (Фото:Украинская Премьер-лига)

Полузащитник лондонского Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко показал, как возобновился чемпионат его родной страны вопреки обстрелам российской армии.

Так, 25-летний хавбек поделился фото, которое было сделано во время проведения матча между львовским Рухом и харьковским Металлистом.

На снимке футболисты обеих команд после приостановки поединка из-за воздушной тревоги были вынуждены сидеть в укрытии.

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Кадр Александр подписал словами: «Реалии украинской Премьер-лиги».

Александр Зинченко via Instagram
Фото: Александр Зинченко via Instagram

Сам матч завершился со счетом 2:1 в пользу Металлиста.

Сообщалось, что львовский клуб не допустил к матчу съемочную группу Setanta Sports, которая является официальным транслятором украинской Премьер-лиги.

Рух планировал транслировать матч на своем клубном YouTube-канале, но видеохостинг заблокировал показ поединка из-за нарушения авторских прав.

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) Чемпионат Украины Александр Зинченко Фото ФК Рух Воздушная тревога

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