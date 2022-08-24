Клуб украинской Премьер-лиги не пустил официального транслятора на матч чемпионата 24 августа, 14:37 Матч состоится на стадионе Украина во Львове (Фото:ФК Металлист via Instagram)

Львовский Рух не допустил съемочную группу Setanta Sports, которая является официальным транслятором матчей украинской Премьер-лиги, к поединку чемпионата против харьковского Металлиста.

Телевизионная станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть львовский стадион Украина, на котором проводится матч, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

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«После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ», — говорится в заявлении УПЛ.

Как сообщает официальный сайт Руха, матч будет транслироваться на клубном YouTubе-канале RUH TV.



Игра Рух — Металлист начнется сегодня, 24 августа, в 15:00.

Ранее украинская Премьер-лига сообщила о создании единого телепула, а официальным транслятором стала международная телекомпания Setanta Sports. Контракт с Setanta Sports рассчитан на 3 сезона, а сумма сделки составила $16,2 млн.



Несмотря на это, «Плюсы» объявили, что будут транслировать матчи УПЛ на своих каналах бесплатно.



В свою очередь, в украинской Премьер-лиге ответили, что эксклюзивное право на трансляцию всех матчей чемпионата сезона 2022/23 принадлежит международной компании Setanta Sports.

В Премьер-лиге отметили, что за невыполнение этого решения и недопуск официального транслятора к съемке матча предусмотрены дисциплинарные санкции.

Несмотря на это, накануне на матч первого тура украинской Премьер-лиги между Зарей и Ворсклой, который проходил в Ужгороде, приехали съемочные группы 1+1 Media и Setanta Sports, но последние впоследствии покинули стадион.



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