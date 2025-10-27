Доживает последний чемпионат: клуб УПЛ прекратит существование после нынешнего сезона — журналист
Рух в 10-м туре сыграл вничью с Карпатами (0:0) (Фото: ФК Карпаты)
Львовский Рух, вероятнее всего, покинет украинскую Премьер-лигу после этого сезона и прекратит существование в нынешнем виде.
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас. По его словам, владелец Руха Григорий Козловский сосредоточится на развитии академии.
«Я все больше нахожу подтверждений, общаясь с разными людьми, что Рух — это команда без будущего. Сейчас философия и стратегия Григория Козловского заключается в том, что после завершения сезона он снимает Рух с участия в УПЛ. Вылетает команда, не вылетает — Руха в следующем сезоне в УПЛ или в Первой лиге не будет.
У Руха дальше есть только одно будущее — на уровне академии. Вот футбольная академия детская, я так понимаю, под Карпаты будет существовать и дальше. Руха как самобытного клуба уже не будет", — заявил Бурбас.
Журналист добавил, что Козловский еще теоретически может изменить свое решение, но сейчас «клуб доживает последний сезон».
Рух занимает предпоследнее место в УПЛ после десяти туров. Львовяне набрали лишь семь очков.
Напомним, ФК Рух был основан в 2003 году по инициативе легендарного тренера Мирона Маркевича. В УПЛ клуб выступает с сезона 2020/21.
В декабре прошлого года было объявлено, что Карпаты и Рух объединят ресурсы: Карпаты будут главной командой Львова, тогда как Рух сосредоточится на развитии юных талантов.