Львовский Рух, вероятнее всего, покинет украинскую Премьер-лигу после этого сезона и прекратит существование в нынешнем виде.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас. По его словам, владелец Руха Григорий Козловский сосредоточится на развитии академии.

«Я все больше нахожу подтверждений, общаясь с разными людьми, что Рух — это команда без будущего. Сейчас философия и стратегия Григория Козловского заключается в том, что после завершения сезона он снимает Рух с участия в УПЛ. Вылетает команда, не вылетает — Руха в следующем сезоне в УПЛ или в Первой лиге не будет.

У Руха дальше есть только одно будущее — на уровне академии. Вот футбольная академия детская, я так понимаю, под Карпаты будет существовать и дальше. Руха как самобытного клуба уже не будет", — заявил Бурбас.

Журналист добавил, что Козловский еще теоретически может изменить свое решение, но сейчас «клуб доживает последний сезон».

Рух занимает предпоследнее место в УПЛ после десяти туров. Львовяне набрали лишь семь очков.

Напомним, ФК Рух был основан в 2003 году по инициативе легендарного тренера Мирона Маркевича. В УПЛ клуб выступает с сезона 2020/21.

В декабре прошлого года было объявлено, что Карпаты и Рух объединят ресурсы: Карпаты будут главной командой Львова, тогда как Рух сосредоточится на развитии юных талантов.