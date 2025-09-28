Шахтер разгромил Рух во Львове и стал лидером УПЛ — видео

28 сентября, 20:39
«Горняки» возглавили турнирную таблицу (Фото: ФК Шахтер)

В воскресенье, 28 сентября, Рух уступил Шахтеру на Арене Львов в седьмом туре украинской Премьер-лиги.

Рух — Шахтер 0:4

Голы: Мейреллиш, 27, Педриньо, 31, 49, Изаки, 90

В первом тайме летний новичок «горняков» Лука Мейреллиш открыл счет, забив свой дебютный мяч в УПЛ после скидки Артема Бондаренко. Впоследствии дончане удвоили преимущество: Ефим Конопля вышел один на один с голкипером и отдал передачу на Педриньо, который без проблем отправил мяч в сетку.

После перерыва Педриньо реализовал быструю контратаку и оформил дубль, а на последней минуте основного времени Изаки поставил точку в матче точным ударом в ближний угол.

Благодаря этой победе Шахтер поднялся на первое место турнирной таблицы УПЛ, набрав 17 очков и опередив Динамо (15).

Турнирная таблица

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Шахтер ФК Рух

Поделиться:

