В воскресенье, 28 сентября, Рух уступил Шахтеру на Арене Львов в седьмом туре украинской Премьер-лиги.

Рух — Шахтер 0:4

Голы: Мейреллиш, 27, Педриньо, 31, 49, Изаки, 90

В первом тайме летний новичок «горняков» Лука Мейреллиш открыл счет, забив свой дебютный мяч в УПЛ после скидки Артема Бондаренко. Впоследствии дончане удвоили преимущество: Ефим Конопля вышел один на один с голкипером и отдал передачу на Педриньо, который без проблем отправил мяч в сетку.

Реклама

После перерыва Педриньо реализовал быструю контратаку и оформил дубль, а на последней минуте основного времени Изаки поставил точку в матче точным ударом в ближний угол.

Благодаря этой победе Шахтер поднялся на первое место турнирной таблицы УПЛ, набрав 17 очков и опередив Динамо (15).

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее мы писали, что тренер Колоса разозлился на Калюжного во время матча УПЛ.