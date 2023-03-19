Клуб украинской Премьер-лиги объявил об увольнении белорусского тренера

19 марта, 21:32
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Кучук работал с Рухом с августа 2021 года (Фото:ФК Движение)

Кучук работал с Рухом с августа 2021 года (Фото:ФК Движение)

Львовский Рух после поражения от Шахтера (0:2) в матче украинской Премьер-лиги объявил о прекращении сотрудничества с белорусским наставником команды Леонидом Кучуком.

Об этом сообщает официальный сайт Руха.

После поражения от «горняков» львовский клуб оказался в зоне вылета — на 14-м месте.

Клуб поблагодарил Кучука за сотрудничество и пожелал ему успехов в тренерской карьере.

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Кучук возглавлял Рух с августа 2021 года, когда во второй раз стал тренером львовского клуба. До этого белорусский специалист уже был наставником Руха с февраля по декабрь 2019 года.

Ранее сообщалось, что львовский Рух и донецкий Шахтер выступили инициаторами создания УПЛ ТВ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Рух

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