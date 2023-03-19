Клуб украинской Премьер-лиги объявил об увольнении белорусского тренера
Кучук работал с Рухом с августа 2021 года (Фото:ФК Движение)
Львовский Рух после поражения от Шахтера (0:2) в матче украинской Премьер-лиги объявил о прекращении сотрудничества с белорусским наставником команды Леонидом Кучуком.
Об этом сообщает официальный сайт Руха.
После поражения от «горняков» львовский клуб оказался в зоне вылета — на 14-м месте.
Клуб поблагодарил Кучука за сотрудничество и пожелал ему успехов в тренерской карьере.
Кучук возглавлял Рух с августа 2021 года, когда во второй раз стал тренером львовского клуба. До этого белорусский специалист уже был наставником Руха с февраля по декабрь 2019 года.
Ранее сообщалось, что львовский Рух и донецкий Шахтер выступили инициаторами создания УПЛ ТВ.