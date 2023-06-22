День, когда мир увидел руку Бога: события в Мехико вошли в историю мирового футбола — видео

22 июня, 14:12
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Мурал в честь знаменитого гола (Фото:thejakartapost.com)

Мурал в честь знаменитого гола (Фото:thejakartapost.com)

22 июня 1986 года легендарный аргентинский форвард Диего Марадона на чемпионате мира забил два гола, которые никогда не забудут болельщики.

В четвертьфинальном матче ЧМ-1986 Аргентина — Англия, который проходил в Мехико, Марадона отправил мяч в ворота Питера Шилтона рукой, однако арбитр этого не заметил и засчитал взятие ворот. Потом Диего признал, что забил гол с нарушением правил, но оправдывался тем, что помогла ему переправить мяч в сетку рука Бога.

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Интересно, что в том же матче Марадона забил еще один мяч, получивший название гол столетия. Обыграв пятерых игроков английской сборной, аргентинский форвард добежал до вратарской площади соперников, обыграл голкипера и отправил мяч в сетку.

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Тот четвертьфинал Аргентина выиграла — 2:1, потом в полуфинале обыграла Бельгию — 2:0, а в финале выиграла у ФРГ — 3:2.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Диего Марадона Сборная Аргентины

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