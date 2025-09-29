«Нашли „идиота“, который столько заплатил». Двукратный обладатель Золотого мяча раскритиковал трансфер немецкого футболиста за невероятную сумму

Вольтемаде забил два гола в трех матчах текущего сезона АПЛ (Фото: REUTERS/Scott Heppell)

Легенда Баварии, а теперь член наблюдательного совета клуба Карл-Хайнц Румменигге выразил возмущение из-за высокой цены форварда Ника Вольтемаде, который перешел из Штутгарта в Ньюкасл.

Об этом сообщает BR24Sport.

Во время летнего трансферного окна Ньюкасл приобрел Вольтемаде у Штутгарта за 85 млн евро млн плюс бонусы.

Румменигге заявил, что Бавария никогда бы не согласилась на такую сумму.

«Мы не должны выполнять все требования, чтобы осчастливить кого-то, особенно финансистов Штутгарта.

Могу лишь поздравить тех в Штутгарте, кто нашел — я использую кавычки — «идиота», который заплатил столько денег. Потому что мы бы так не поступили", — сказал Румменигге.

Вольтемаде забил два гола в трех матчах текущего сезона АПЛ.

Румменигге дважды признавался лучшим игроком Европы и получал Золотой мяч в 1980 и 1981 годах.

В составе сборной ФРГ стал чемпионом Европы 1980 года и дважды получал серебро на чемпионатах мира — в 1982 и 1986 годах.

Ранее сообщалось, что Реал и Бавария поборются за нападающего Баварии Гарри Кейна.