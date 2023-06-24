Румыния — Украина 0:1 Обзор матча молодежного Евро-2023 — видео 24 июня, 23:30 Румыния — Украина (Фото:УАФ)

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы U21 сборная Украины обыграла сверстников из Румынии (1:0).

С первых минут команды старались действовать аккуратно, не допуская ошибок. Несмотря на такой стиль игры, сборным удавалось приблизиться к воротам друг друга, однако моменты все равно не реализовали.

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Судьбу поединка решил автогол, который случился в конце второго тайма. Брагару прошел по левому флангу, отдал передачу, а Дикан переправил мяч в свои ворота.

Обзор матча Румыния — Украина:

Румыния U21 — Украина U21 0:1

Гол: Дикан (АГ), 89



Отметим, в следующем туре Украина сыграет с Испаний, а Румыния — с Хорватией. Матчи пройдут 27 июня. Две лучшие команды группы выйдут в плей-офф чемпионата Европы-2023.



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