«Будем использовать как раздевалки». Румынский клуб продал футболиста за два металлических контейнера

5 сентября, 15:54
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Азиз Нджифакуэ забил 44 гола в прошлом сезоне (Фото:ФК Лугож)

Азиз Нджифакуэ забил 44 гола в прошлом сезоне (Фото:ФК Лугож)

Футбольный клуб Вииторул Тыргу-Жиу из второго дивизиона Румынии провернул выгодный трансфер, приобретя игрока Азиза Нджифакуэ из Лугожа, который выступает в четвертом по силе чемпионате страны.

Лугож продал 27-летнего футболиста в Вииторул Тыргу-Жиу не за деньги, а два металлических контейнера, сообщает Lugoj Expres.

Клуб из четвертого дивизиона собирается использовать эти контейнеры как раздевалку для команды.

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«Мы теряем своего нападающего после того, как он забил впечатляющее количество мячей. Благодаря этому его заметил Вииторул.

Так будет лучше для всех. Желаем успехов как тем, кто его приобрел, так и игроку. Клуб проиграл с одной стороны, но выиграл с другой.

В обмен на игрока клуб получил два контейнера, которые мы будем использовать как раздевалки на нашей новой базе в Аграрной средней школе", — прокомментировали трансфер в Лугоже.

Следует отметить, что Вииторул Тыргу-Жиу вместо контейнеров получил довольно перспективного футболиста, который в прошлом сезоне забил аж 44 гола.

Ранее сообщалось, что испанский экс-защитник мадридского Реала Серхио Рамос стал игроком Севильи.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Румыния Футбольные курьезы

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