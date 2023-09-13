Стальной характер. Украинский форвард забил яркий гол на тренировке английского клуба — видео 13 сентября, 20:15 Назарий Русин (Фото:ФК Сандерленд)

Назарий Русин с первых тренировок начал удивлять Сандерленд.

Украинский нападающий был представлен в качестве нового игрока команды.

Уже на первой тренировке после презентации Русин удивил. Футболист не убрал ноги от жесткого подката, а затем сам в падении достал мяч, который отправил в маленькие ворота.

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Партнеры украинца оценили его действия, устроив ему овации.

Напомним, что Русин подписал с английским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.



Ранее сообщалось, что Зинченко назвал футболистов сборной Украины, готовых перейти в АПЛ.