Стальной характер. Украинский форвард забил яркий гол на тренировке английского клуба — видео
Назарий Русин (Фото:ФК Сандерленд)
Назарий Русин с первых тренировок начал удивлять Сандерленд.
Украинский нападающий был представлен в качестве нового игрока команды.
Уже на первой тренировке после презентации Русин удивил. Футболист не убрал ноги от жесткого подката, а затем сам в падении достал мяч, который отправил в маленькие ворота.
Партнеры украинца оценили его действия, устроив ему овации.
Напомним, что Русин подписал с английским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что Зинченко назвал футболистов сборной Украины, готовых перейти в АПЛ.