Стальной характер. Украинский форвард забил яркий гол на тренировке английского клуба — видео

13 сентября, 20:15
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Назарий Русин (Фото:ФК Сандерленд)

Назарий Русин (Фото:ФК Сандерленд)

Назарий Русин с первых тренировок начал удивлять Сандерленд.

Украинский нападающий был представлен в качестве нового игрока команды.

Уже на первой тренировке после презентации Русин удивил. Футболист не убрал ноги от жесткого подката, а затем сам в падении достал мяч, который отправил в маленькие ворота.

Видео дня

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Партнеры украинца оценили его действия, устроив ему овации.

https://twitter.com/SunderlandAFC/status/1701970488497750492
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Напомним, что Русин подписал с английским клубом контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что Зинченко назвал футболистов сборной Украины, готовых перейти в АПЛ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Сандерленд

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