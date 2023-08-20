«Пришло время». Звезда сборной Украины готов зажигать в Серии А — фото
Руслан Малиновский (Фото:ФК Дженоа)
Новоиспеченный игрок Дженоа Руслан Малиновский прокомментировал свой трансфер в итальянский клуб.
Под постом Дженоа в Twitter футболист написал, что настало время его новой главы в чемпионате Италии.
«Пришло время для новой главы в Серии А», — написал Малиновский.
Напомним, что Малиновский перешел в Дженоа на правах аренды. Клуб из Генуи имеет право выкупа игрока по окончании арендного соглашения.
По информации СМИ, Дженоа сможет выкупить контракт Малиновского у Марселя за 10 млн евро.
До перехода в Марсель украинец защищал цвета итальянской Аталанты.
Ранее сообщалось, что Малиновский получал предложение от клуба из Саудовской Аравии.