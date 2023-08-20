«Пришло время». Звезда сборной Украины готов зажигать в Серии А — фото 20 августа, 11:21 Руслан Малиновский (Фото:ФК Дженоа)

Новоиспеченный игрок Дженоа Руслан Малиновский прокомментировал свой трансфер в итальянский клуб.

Под постом Дженоа в Twitter футболист написал, что настало время его новой главы в чемпионате Италии.

«Пришло время для новой главы в Серии А», — написал Малиновский.

È ora di un nuovo capitolo in @SerieA 🇮🇹 https://t.co/RNPHu0bh87 — Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) August 19, 2023

Напомним, что Малиновский перешел в Дженоа на правах аренды. Клуб из Генуи имеет право выкупа игрока по окончании арендного соглашения.

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По информации СМИ, Дженоа сможет выкупить контракт Малиновского у Марселя за 10 млн евро.

До перехода в Марсель украинец защищал цвета итальянской Аталанты.

Ранее сообщалось, что Малиновский получал предложение от клуба из Саудовской Аравии.