«Пришло время». Звезда сборной Украины готов зажигать в Серии А — фото

20 августа, 11:21
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Руслан Малиновский (Фото:ФК Дженоа)

Руслан Малиновский (Фото:ФК Дженоа)

Новоиспеченный игрок Дженоа Руслан Малиновский прокомментировал свой трансфер в итальянский клуб.

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Под постом Дженоа в Twitter футболист написал, что настало время его новой главы в чемпионате Италии.

«Пришло время для новой главы в Серии А», — написал Малиновский.

Напомним, что Малиновский перешел в Дженоа на правах аренды. Клуб из Генуи имеет право выкупа игрока по окончании арендного соглашения.

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По информации СМИ, Дженоа сможет выкупить контракт Малиновского у Марселя за 10 млн евро.

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До перехода в Марсель украинец защищал цвета итальянской Аталанты.

Ранее сообщалось, что Малиновский получал предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Дженоа Руслан Малиновский

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