«Могу играть лучше». Малиновский рассказал о причинах своей неуверенной игры за французский клуб 26 мая, 23:45 Украинец заявил, что наберет форму (Фото:ФК Марсель через Facebook)

Игрок Марселя и сборной Украины, которого вызвали на матчи отбора к Евро-2024, Руслан Малиновский высказался о своем неудовлетворительном состоянии в новом коллективе.

По его словам, сказалось отсутствие игровой практики в Аталанте, когда тренер игнорировал украинца.

«Были тактические элементы, в которые нужно было интегрироваться, и я мало играл в течение шести месяцев в Аталанте. Мне немного не хватало ритма, не хватало связи с другими игроками. Возможно, я слишком давил на себя».

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Впрочем футболист отметил, что в следующем сезоне сможет показать свой лучший футбол.

«Но Марсель — это большой клуб, нелегко выигрывать сразу. Я могу играть лучше, это очевидно. Но я играл 4 месяца. В следующем сезоне, с полной подготовкой и с полной уверенностью я думаю, что сыграю лучше», — сказал Малиновский France 24.

В этом сезоне украинец сыграл 18 матчей за Марсель, забил два гола и отдал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что клуб Малиновского хочет приобрести Артема Довбика.