На звезду сборной Украины появился новый претендент из топ-лиги Европы — журналист 18 августа, 21:44 Руслан Малиновский может сменить клуб этим летом (Фото:ФК Аталанта)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский может продолжить карьеру во французском Марселе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, Марсель уже ведет переговоры с Аталантой по трансферу украинского игрока.

Сообщается, что частью сделки может стать полузащитник Марселя Дженгиз Ундер.

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Ранее сообщалось, что главным претендентом на Малиновского является лондонский Тоттенхэм, а жена футболиста Роксана подписалась в Instagram на главного тренера «шпор» Антонио Конте.

Перед этим ходили слухи, что Малиновский может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форест или туринском Ювентусе.



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