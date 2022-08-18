На звезду сборной Украины появился новый претендент из топ-лиги Европы — журналист

18 августа, 21:44
Руслан Малиновский может сменить клуб этим летом (Фото:ФК Аталанта)

Руслан Малиновский может сменить клуб этим летом (Фото:ФК Аталанта)

Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский может продолжить карьеру во французском Марселе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, Марсель уже ведет переговоры с Аталантой по трансферу украинского игрока.

Сообщается, что частью сделки может стать полузащитник Марселя Дженгиз Ундер.

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https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1560313162943037441

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Малиновского является лондонский Тоттенхэм, а жена футболиста Роксана подписалась в Instagram на главного тренера «шпор» Антонио Конте.

Перед этим ходили слухи, что Малиновский может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форест или туринском Ювентусе.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Сборная Украины Французская Лига 1 Серия А ФК Марсель Руслан Малиновский Аталанта

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