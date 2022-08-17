Английский топ-клуб стал основным претендентом на Малиновского — СМИ 17 августа, 11:39 Руслан Малиновский может продолжить карьеру в АПЛ (Фото:ФК Аталанта via Twitter)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может перейти из итальянской Аталанты в английский Тоттенхэм, сообщает Tutto Atalanta.

По информации источника, Тоттенхэм стал основным претендентом на украинца, опередив конкурентов, в том числе и другой английский клуб Ноттингем Форест.

Сообщается, что Тоттенхэм уже сделал предложение Аталанте и хотел бы арендовать Малиновского с правом выкупа, тогда как итальянский клуб склоняется к полноценному трансферу.

Видео дня

Сам Малиновский не против покинуть Аталанту ради перехода в другой большой клуб.

Ранее сообщалось, Руслан Малиновский может продолжить карьеру в английском Ноттингем Форест, а жена игрока Роксана опубликовала в Instagarm фото с собранными вещами, намекнув на отъезд из Бергамо.

Кроме этого, главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что запросы по трансферу украинца поступают ежедневно.

Несмотря на слухи о возможном трансфере, Малиновский сыграл за Аталанту в первом туре чемпионата Италии против Сампдории (2:0) и отличился голевым пасом.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.