Французский клуб готов указать на дверь Руслану Малиновскому — СМИ 4 августа, 16:00 Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Украинский полузащитник Руслан Малиновский может покинуть Марсель в текущее трансферное окно.

Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, в клубе недовольны тем, что украинец не смог полностью адаптироваться в составе команды. Также отмечается, что Малиновский начал раздражать руководство Марселя, которое раздумывает над тем, чтобы указать футболисту на дверь.

Видео дня

Интересно, что игрок сборной Украины не принял участия ни в одном предсезонном матче Марселя.

Напомним, что Малиновский перешел во французский клуб в январе этого года на правах аренды. Впоследствии Марсель выкупил контракт игрока.

За 23 матча во всех турнирах в составе французов Руслан забил два гола и отдал один голевой пас.

Соглашение Малиновского с Марселем рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что французский гранд готов вернуть звезду сборной Украины в Серию А за солидную сумму.