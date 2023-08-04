Французский клуб готов указать на дверь Руслану Малиновскому — СМИ

4 августа, 16:00
Поделиться:
Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Украинский полузащитник Руслан Малиновский может покинуть Марсель в текущее трансферное окно.

Читайте также:
«Не хотим больше слышать о них». Малиновский рассказал о своем отношении к россиянам

Об этом сообщает L’Equipe.

По информации источника, в клубе недовольны тем, что украинец не смог полностью адаптироваться в составе команды. Также отмечается, что Малиновский начал раздражать руководство Марселя, которое раздумывает над тем, чтобы указать футболисту на дверь.

Видео дня

Интересно, что игрок сборной Украины не принял участия ни в одном предсезонном матче Марселя.

Напомним, что Малиновский перешел во французский клуб в январе этого года на правах аренды. Впоследствии Марсель выкупил контракт игрока.

За 23 матча во всех турнирах в составе французов Руслан забил два гола и отдал один голевой пас.

Читайте также:
«Могу играть лучше». Малиновский рассказал о причинах своей неуверенной игры за французский клуб

Соглашение Малиновского с Марселем рассчитано до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что французский гранд готов вернуть звезду сборной Украины в Серию А за солидную сумму.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Марсель Руслан Малиновский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X