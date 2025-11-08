«Нужно заслужить место в составе»: тренер Малиновского отреагировал на дисквалификацию звезды сборной Украины

Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси перед матчем 11-го тура Серии А против Фиорентины прокомментировал невозможность привлечь в состав команды в этой игре Руслана Малиновского.

Украинский полузащитник пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Впрочем, новый тренер Грифонов акцентировал внимание на том, что звезде сборной Украины еще предстоит побороться за место в стартовом составе.

«Он точно не выйдет на поле. Ему еще нужно заслужить место в составе, хотя я всегда высоко оценивал его, даже когда он был соперником. Но тот, кто выйдет вместо него, сыграет свой матч», — цитирует де Росси TUTTOmercatoWEB.

Напомним, что 32-летний Малиновский в этом сезоне провел 10 матчей за Дженоа, забил один гол и отдал ассист.

Поединок Дженоа — Фиорентина состоится в воскресенье, 9 ноября. Начало игры — в 16.00.

Генуэзская команда занимает 18-е место в Серии А, имея шесть очков.

