Новый тренер поставил крест. Звезда сборной Украины признался, почему решил покинуть французский клуб

1 сентября, 23:21
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Руслан Малиновский (Фото:ФК Дженоа)

Руслан Малиновский (Фото:ФК Дженоа)

Новоиспеченный игрок Дженоа Руслан Малиновский прокомментировал свой уход из Марселя.

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По словам футболиста, он не входил в планы Марселино, который недавно стал новым главным тренером французского коллектива.

«Я играл 6 месяцев под руководством Тудора, который очень на меня рассчитывал. Я не забивал много, но делал то, что от меня требовали.

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Затем сменился тренер и пришли новые игроки. Марселино решил, что я должен уйти и мой агент работал над тем, чтобы я покинул команду", — сказал Малиновский, передает Il Secolo XIX.

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Напомним, украинец перебрался в Дженоа на правах аренды из Марселя с правом выкупа.

Отметим, что Малиновский дебютировал за итальянский клуб в победном матче против Лацио (1:0).

Ранее сообщалось, что Сергей Ребров не вызвал Руслана Малиновского на сентябрьские матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Дженоа ФК Марсель Руслан Малиновский

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