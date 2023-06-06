«Паразиты, плесень, гной». Игрок сборной Украины жестко отреагировал на затопление стадиона в Новой Каховке 6 июня, 16:16 Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Украинский футболист французского Марселя Руслан Малиновский прокомментировал подрыв оккупантами Каховской ГЭС, в результате которого затопило футбольный стадион в Новой Каховке.

В своем Twitter-аккаунте Малиновский опубликовал пост, в котором не сдержал злость в сторону российских захватчиков.

«Паразиты. Плесень. Гной», — написал Руслан.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля также прокомментировал подрыв россиянами Каховской ГЭС.

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