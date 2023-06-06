«Паразиты, плесень, гной». Игрок сборной Украины жестко отреагировал на затопление стадиона в Новой Каховке
Малиновский (Фото:ФК Марсель)
Украинский футболист французского Марселя Руслан Малиновский прокомментировал подрыв оккупантами Каховской ГЭС, в результате которого затопило футбольный стадион в Новой Каховке.
В своем Twitter-аккаунте Малиновский опубликовал пост, в котором не сдержал злость в сторону российских захватчиков.
«Паразиты. Плесень. Гной», — написал Руслан.
Ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля также прокомментировал подрыв россиянами Каховской ГЭС.