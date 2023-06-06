«Паразиты, плесень, гной». Игрок сборной Украины жестко отреагировал на затопление стадиона в Новой Каховке

6 июня, 16:16
Поделиться:
Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Украинский футболист французского Марселя Руслан Малиновский прокомментировал подрыв оккупантами Каховской ГЭС, в результате которого затопило футбольный стадион в Новой Каховке.

В своем Twitter-аккаунте Малиновский опубликовал пост, в котором не сдержал злость в сторону российских захватчиков.

«Паразиты. Плесень. Гной», — написал Руслан.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной Украины Роман Зозуля также прокомментировал подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Видео дня

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Руслан Малиновский Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X