«Он против вооруженного вмешательства». Малиновский рассказал о позиции российского одноклубника по поводу войны в Украине
Руслан Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:УАФ)
Полузащитник сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский рассказал, как его российский одноклубник Алексей Миранчук относится к вторжению РФ.
Малиновский рассказал, что Миранчук осуждает вторжение в Украину, однако, вероятно, не озвучивает свою позицию публично, поскольку в России за такие заявления грозит тюремное заключение, сообщает Bergamo e Sport.
«Мой партнер по Атланте Алексей Миранчук тоже против вооруженного вмешательства, даже если я не вправе делать заявления от его имени.
Мне известно, что тем, кто выражает свое мнение и нарушает цензуру в России, угрожает тюремное заключение до 30 лет", — сказал Миранчук.
Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной России Игорь Денисов выступил против войны в Украине и поддержал устранение российских команд от международных турниров.
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