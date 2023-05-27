«Не хотим больше слышать о них». Малиновский рассказал о своем отношении к россиянам

27 мая, 11:06
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Игрок сборной Украины о россиянах (Фото:Руслан Малиновский через Twitter)

Игрок сборной Украины о россиянах (Фото:Руслан Малиновский через Twitter)

Полузащитник сборной Украины и французского Марселя поделился мыслями относительно ситуации в Украине во время войны с Россией.

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Малиновский отметил, что хочет жить как можно дальше от россиян.

«Ситуация вполне понятна. Люди в Украине хотят жить как можно дальше от россиян. Мы больше не хотим о них слышать. Все устали от этой войны. Люди потеряли дома, дети вынуждены были бежать из-за того, что пришли россияне».

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Футболист также рассказал о гуманитарной помощи и аукционах, которые проводил вместе со своей организацией.

«Со своей стороны я делаю то, что могу вместе с моей организацией Malinovskyi Charity. Мы проводили аукционы, собирали гуманитарную помощь. Я также встречался с украинскими детьми в школе в Марселе. Хочу помочь им, подарить маленькую улыбку в эти трудные времена», — сказал Малиновский France 24.

Ранее Малиновский рассказал о причине неудачного периода в Марселе.

Сообщалось, что клуб Малиновского хочет приобрести Артема Довбика.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Руслан Малиновский

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