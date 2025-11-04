Звезда сборной Украины после эффектного гола попал в команду недели Серии А

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский забил гол в ворота Сассуоло и помог своей команде одержать первую победу в сезоне Серии А.

Малиновский открыл счет в матче красивым ударом издали. Дженоа в итоге победила со счетом 2:1.

После матча статистический портал SofaScore оценил игру Руслана на 8,3 балла, что сделало его лучшим игроком встречи и позволило попасть в символическую сборную 10-го тура Серии А.

Реклама

Фото: SofaScore

В матче с Сассуоло украинец отметился голом на клубном уровне впервые за полтора года. Последний раз он забивал еще 24 мая 2024 года — в поединке против Болоньи в заключительном туре Серии А.

В этом сезоне это уже второе результативное действие Руслана — ранее он отдал голевую передачу в матче с той же Болоньей.

В октябре Малиновский также блестяще сыграл за сборную Украины — забил три гола и отдал ассист в двух матчах отбора к ЧМ-2026.

Недавно Дженоа объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Патриком Виейрой.