«Божий шедевр». Жена звезды сборной Украины показала красивые фото с семейного отпуска в Альпах

10 июля, 19:43
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Роксана и Руслан побывали в горах (Фото:Роксана Малиновская via Instagram)

Роксана и Руслан побывали в горах (Фото:Роксана Малиновская via Instagram)

Полузащитник сборной Украины и французского Марселя Руслан Малиновский вместе со своей супругой Роксаной провели отпуск в Италии.

Роксана опубликовала в Instagram яркие фото с семейной поездки в долину Валь-Гардена, которая расположена в Доломитовых Альпах, в Италии.

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«Божий шедевр. Мы должны заботиться о нашей прекрасной природе», — подписала фото Роксана.

Видео дня

Ранее сообщалось, что фаны Марселя разозлились на Малиновского после презентации новой формы.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Отдых Отпуск Сборная Украины Альпы ФК Марсель Руслан Малиновский

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