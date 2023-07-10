«Божий шедевр». Жена звезды сборной Украины показала красивые фото с семейного отпуска в Альпах 10 июля, 19:43 Роксана и Руслан побывали в горах (Фото:Роксана Малиновская via Instagram)

Полузащитник сборной Украины и французского Марселя Руслан Малиновский вместе со своей супругой Роксаной провели отпуск в Италии.

Роксана опубликовала в Instagram яркие фото с семейной поездки в долину Валь-Гардена, которая расположена в Доломитовых Альпах, в Италии.

«Божий шедевр. Мы должны заботиться о нашей прекрасной природе», — подписала фото Роксана.

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Ранее сообщалось, что фаны Марселя разозлились на Малиновского после презентации новой формы.