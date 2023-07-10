«Божий шедевр». Жена звезды сборной Украины показала красивые фото с семейного отпуска в Альпах
Роксана и Руслан побывали в горах (Фото:Роксана Малиновская via Instagram)
Полузащитник сборной Украины и французского Марселя Руслан Малиновский вместе со своей супругой Роксаной провели отпуск в Италии.
Роксана опубликовала в Instagram яркие фото с семейной поездки в долину Валь-Гардена, которая расположена в Доломитовых Альпах, в Италии.
«Божий шедевр. Мы должны заботиться о нашей прекрасной природе», — подписала фото Роксана.
Ранее сообщалось, что фаны Марселя разозлились на Малиновского после презентации новой формы.