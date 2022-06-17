Малиновский с супругой организовали благотворительный вечер и собрали значительную сумму для пострадавших от войны украинцев — фото 17 июня, 20:57 Цей матеріал також доступний українською Роксана и Руслан поженились в 2016 году (Фото:Роксана Малиновская via Instagram)

Футболист сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной организовали в Бергамо благотворительный вечер и собрали 42 171 евро, которые пойдут на нужды пострадавших от войны украинцев.

Об этом сообщает Bergamo e Sport.

На мероприятии провели аукцион с футболками партнеров Малиновского по сборной Украине — Андрея Ярмоленко, Александра Зинченко, Михаила Мудрика, Николая Матвиенко, Николая Шапаренко, Александра Караваева, Виталия Миколенко, а также других звезд футбола — Джордана Пикфорда, Ришарлисона, Бернарду Силвы, Кевина Де Брюйне и Фернандиньо.

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«В первую очередь мы поддерживаем детей, которые, возможно, потеряли родителей и людей из Мариуполя. Если ты что-то делаешь в жизни, то должен отдавать всего себя», — сказал Малиновский.

На благотворительном вечере присутствовали заместитель мэра Бергамо Серхио Ганди и консул Украины в Милане Сергей Плахотный, а также выступила 9-летняя украинская девочка Амели Попович, потерявшая на войне дедушку.

Фото: Bergamo е Sport

Фото: Bergamo е Sport

Фото: Bergamo е Sport

Фото: Bergamo e Sport

Ранее сообщалось, что Руслан Малиновский может стать игроком туринского Ювентуса.

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