С дебютом: Малиновский отдал шикарный первый ассист за Марсель в игре против экс-тренера Шахтера — видео 20 мая, 23:54 Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель via Facebook)

Полузащитник Руслан Малиновский сделал результативное действие за Марсель в игре против Лилля, но это не помогло избежать поражения.

Украинский футболист Марселя помог команде открыть счет в поединке с Лиллем, отдав голевую передачу на 29-й минуте встречи. Малиновский идеальным пасом вывел Жонатана Клосса на ворота голкипера, который реализовал свой момент. Для 30-летнего полузащитника данный ассист стал первым в составе команды.

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Несмотря на удачный старт, Марсель не сумел выиграть встречу. На старте второго тайма форвард хозяев Джонатан Дэвид реализовал пенальти, а затем Бамба забил победный мяч.

Отметим, что главным тренером Лилля является бывший тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека. В составе хозяев также отыграл экс-защитник «горняков» Исмаили.

В текущем сезоне Малиновский провел 21 матч за Марсель, в которых забил два гола и выполнил голевую передачу.

Ранее сообщалось, что агент подтвердил интерес французского топ-клуба к лучшему бомбардиру УПЛ.