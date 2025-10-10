Малиновский опередил Ротаня, Милевского и Воронина в рейтинге бомбардиров сборной Украины
Руслан Малиновский (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оформил дубль в выездном отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Исландии.
Хавбек Дженоа дважды забил в первом тайме. Это восьмой и девятый голы футболиста за сборную.
В рейтинге бомбардиров сине-желтых Малиновский опередил Максима Калиниченко, Марко Девича (по семь голов), Артема Кравца, Руслана Ротаня, Андрея Воронина, Артема Милевского и Тамерлана Гусейнова (по восемь).
Руслан сравнялся по количеству голов с Андреем Гусиным и Андреем Воробеем. Эта тройка делит 12−14 места в рейтинге.
Лучшим бомбардиром сборной Украины остается Андрей Шевченко, у которого 48 мячей.
Рейтинг бомбардиров сборной Украины:
1. Андрей Шевченко — 48 голов
2. Андрей Ярмоленко — 46
3. Евгений Коноплянка — 21
4. Роман Яремчук — 17
5. Сергей Ребров — 15
6−7. Виктор Цыганков — 13
6−7. Олег Гусев — 13
8−9. Сергей Назаренко — 12
8−9. Александр Зинченко — 12
10−11. Артем Довбик — 11
10−11. Евгений Селезнев — 11
12−14. Андрей Воробей — 9
12−14. Андрей Гусин — 9
12−14. Руслан Малиновский — 9
Мы ведем онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина в отборе ЧМ-2026.