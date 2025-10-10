Малиновский опередил Ротаня, Милевского и Воронина в рейтинге бомбардиров сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский оформил дубль в выездном отборочном матче ЧМ-2026 против сборной Исландии.

Хавбек Дженоа дважды забил в первом тайме. Это восьмой и девятый голы футболиста за сборную.

В рейтинге бомбардиров сине-желтых Малиновский опередил Максима Калиниченко, Марко Девича (по семь голов), Артема Кравца, Руслана Ротаня, Андрея Воронина, Артема Милевского и Тамерлана Гусейнова (по восемь).

Руслан сравнялся по количеству голов с Андреем Гусиным и Андреем Воробеем. Эта тройка делит 12−14 места в рейтинге.

Лучшим бомбардиром сборной Украины остается Андрей Шевченко, у которого 48 мячей.

Рейтинг бомбардиров сборной Украины:

1. Андрей Шевченко — 48 голов

2. Андрей Ярмоленко — 46

3. Евгений Коноплянка — 21

4. Роман Яремчук — 17

5. Сергей Ребров — 15

6−7. Виктор Цыганков — 13

6−7. Олег Гусев — 13

8−9. Сергей Назаренко — 12

8−9. Александр Зинченко — 12

10−11. Артем Довбик — 11

10−11. Евгений Селезнев — 11

12−14. Андрей Воробей — 9

12−14. Андрей Гусин — 9

12−14. Руслан Малиновский — 9

