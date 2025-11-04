«Мы все в одной лодке»: Малиновский оценил свой первый гол и дебютную победу Дженоа в сезоне

Украинский футболист прокомментировал первую победу команды в текущем сезоне Серии А, в котором он забил шикарный гол.

«Путь длинный, но мы в одной лодке. Мы все будем бороться вместе до конца, даже те, кто выходит на замену. Мы должны быть командой до конца. Спасибо болельщикам, мы выложились на полную и теперь готовимся к следующему матчу».

Малиновский высказался о смене в тренерском штабе команды.

«Кришито прекрасно знает атмосферу Дженоа. Это непросто, но, с другой стороны, и классно. Я рад за тренеров, они зарядили команду энергией. Мы победили ради всех болельщиков Дженоа. Теперь вернемся на поле. С завтрашнего дня мы сосредоточимся на Фиорентине», — сказал Малиновский для DAZN.

Напомним, что перед матчем с Сассуоло «грифоны» распрощались с главным тренером Патриком Виейрой. В матче против Сассуоло командой руководил дуэт наставников Роберто Мургита — Доменико Кришито.

Отметим, что Руслан отметился голом на клубном уровне впервые за полтора года. Последний раз он забивал еще 24 мая 2024 года — в поединке против Болоньи в заключительном туре Серии А.

