«Мы все в одной лодке»: Малиновский оценил свой первый гол и дебютную победу Дженоа в сезоне
Руслан Малиновский забил за Дженоа (Фото: instagram.com/genoacfc)
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский поделился эмоциями после победы над Сассуоло (2:1) в рамках чемпионата Италии.
Украинский футболист прокомментировал первую победу команды в текущем сезоне Серии А, в котором он забил шикарный гол.
«Путь длинный, но мы в одной лодке. Мы все будем бороться вместе до конца, даже те, кто выходит на замену. Мы должны быть командой до конца. Спасибо болельщикам, мы выложились на полную и теперь готовимся к следующему матчу».
Малиновский высказался о смене в тренерском штабе команды.
«Кришито прекрасно знает атмосферу Дженоа. Это непросто, но, с другой стороны, и классно. Я рад за тренеров, они зарядили команду энергией. Мы победили ради всех болельщиков Дженоа. Теперь вернемся на поле. С завтрашнего дня мы сосредоточимся на Фиорентине», — сказал Малиновский для DAZN.
Напомним, что перед матчем с Сассуоло «грифоны» распрощались с главным тренером Патриком Виейрой. В матче против Сассуоло командой руководил дуэт наставников Роберто Мургита — Доменико Кришито.
Отметим, что Руслан отметился голом на клубном уровне впервые за полтора года. Последний раз он забивал еще 24 мая 2024 года — в поединке против Болоньи в заключительном туре Серии А.
Ранее сообщалось, что украинский голкипер забил удивительный мяч ударом от своих ворот.