Украинский полузащитник итальянского Дженоа Руслан Малиновский забил гол за клуб впервые с мая 2024 года.

В матче 10-го тура Серии А между Дженоа и Сассуоло Малиновский открыл счет, забив на 18-й минуте после точного удара из-за пределов штрафной площади.

Результативный удар Руслана помог Дженоа победить 2:1.

Украинец отметился голом на клубном уровне впервые за полтора года. Последний раз он забивал еще 24 мая 2024 года — в поединке против Болоньи в заключительном туре Серии А.

В этом сезоне это уже второе результативное действие Руслана — ранее он отдал голевую передачу в матче с той же Болоньей.

В октябре Малиновский также блестяще сыграл за сборную Украины — забил три гола и отдал ассист в двух матчах отбора к ЧМ-2026.

Недавно Дженоа объявил о завершении сотрудничества с главным тренером команды Патриком Виейрой.