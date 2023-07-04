«Мы хорошо изучили испанцев». Главный тренер сборной Украины U-21 уверен, что команда отдаст все силы ради выхода в финал Евро-2023

4 июля, 21:30
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Руслан Ротань (Фото:УАФ)

Руслан Ротань (Фото:УАФ)

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань, который будет возглавлять украинскую команду на Олимпиаде-2024, поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата Европы U-21 против Испании.

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Ротань заверил, что команда сделала детальный анализ первой игры против испанцев в групповом этапе и готова противостоять им в полуфинале.

«Испания на юношеских уровнях обыгрывала всех, обыгрывала эти турниры. Мы это хорошо знаем и помним силу этой команды.

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Мы сделали анализ на основе первой игры с Испанией. Испанцы — структурная команда, которая играет всегда первым номером. И практически все механизмы, которые она делает, работают. И от этого все команды страдают.

Мы с ребятами действительно делали анализ и перед первой игрой, и сейчас на теоретическом занятии. Но на поле все решает индивидуальное мастерство, настрой, характер — все потом сочетается в один результат".

Тренер также добавил, что игроки сборной отдадут все силы на поле, чтобы осуществить то, о чем мечтает каждый на турнире — выйти в финал.

«Завтра будет матч. Думаю, и сборная Испания нас хорошо изучила, и мы изучили эту команду. Поэтому завтра уже будет игра, которая даст одной из команд шанс пройти дальше, о котором каждая из команд мечтает. Завтра будет и накал, и все на поле. Я уверен, что и наши ребята, и испанцы будут отдаваться на 100 процентов», — сказал Ротань, передает Суспільне Спорт.

Отметим что полуфинальный матч между Украиной и Испанией состоится в среду, 5 июля, в 22:00.

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Напомним, что в групповом этапе молодежная сборная Украины сыграла с испанцами в ничью  (2:2).

Также в четвертьфинале команда Руслана Ротаня обыграла главных фаворитов на победу в турнире и обеспечила себе место на Олимпийских играх.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Ротань Сборная Украины

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