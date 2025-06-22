«Поехал с медалью на могилу». Ротань рассказал, кому посвятил серебро в украинской Премьер-лиге

Новый тренер житомирского Полесья Руслан Ротань рассказал, какую ценность для него имеет серебряная медаль украинской Премьер-лиги , которую он завоевал в прошлом сезоне во главе Александрии.

В интервью YouTube-каналу Полесья Ротань заявил, что для него это не просто медаль, а символ памяти и уважения к отцу, который был для него большим примером.

«Честно скажу: медаль при мне (смеется — прим.). Расскажу об историческом таком моменте. У меня недавно было пять лет с того, как не стало отца. Когда мы выиграли эти медали, я поехал на могилу к отцу, я с этой медалью приехал.

Я считаю, что это в первую очередь заслуга моих родителей, отца, который всей душой и сердцем отдавался футболу, сам был футболистом, научил нас азам футбола.

Я знаю, что он сверху смотрит и гордится этой наградой, думаю, что гордится сыном. Поэтому для меня это особая медаль на сегодня.

Также хочу сказать, что это только серебро, поэтому это самое главное. Есть к чему шагать, есть к чему иметь желание идти. Поэтому как раз вы правильно начали с мотивации.

Нужно найти сейчас новую мотивацию — и она есть. В таких условиях, считаю, ты не можешь без мотивации работать. Поэтому это самое главное", — сказал Ротань.

После исторического сезона в Александрии Ротань решил сменить команду и возглавил Полесье.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань удивлен отсутствием в команде уругвайского легионера Факундо Батисты.