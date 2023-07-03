«Сняли скальп». Главный тренер молодежной сборной Украины прокомментировал победу над Францией в четвертьфинале Евро-2023 3 июля, 08:36 Руслан Ротань (Фото:УАФ)

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань доволен победой своей команды против главных фаворитов турнира.

Сначала Ротань поблагодарил наших воинов, благодаря которым молодежка имеет возможность выступать на Евро-2023.

«Я действительно счастлив за наших футболистов, за нашу страну. Это моя любимая работа. Во-первых, мы должны вспомнить наших воинов, благодаря которым мы можем играть. Этот матч был очень важен. У нас есть немного времени все переварить и начать готовиться к полуфиналу. Впереди очень мощная команда».

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Также тренеру понравилась реакция на пропущенный гол и индивидуальные действия украинских футболистов, которые помочь переломить ход встречи.

«Сборная Франции очень хорошо начала матч. Все началось не по нашему сценарию. Мы пытались взять под контроль мяч, но французы изучили нас. Они умело перекрывали центр поля, накрывали наших полузащитников. Мне понравилась реакция на пропущенный гол — мы не раскисли. Вследствие индивидуальных действий, характера смогли переломить матч.

Я говорил перед матчем, что Франция самая сильная команда этого турнира. Первый скальп мы сняли, а через три дня нас ждет вторая лучшая команда турнира, поэтому нужно хорошо подготовиться", — сказал Ротань Суспільне Спорт.

В среду, 5 июля, молодежная сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2023 против Испании.

Ранее тренер сборной Франции рассказал о главном преимуществе его команды над украинской сборной.

Также на нашем сайте доступен обзор матча молодежной сборной Украины против Франции.