«Очень важный игрок»: тренер Дженоа расхвалил Малиновского после его триумфа в сборной Украины

Руслан Малиновский забил три гола и отдал один ассист в двух матчах за Украину в октябре (Фото: УАФ)

49-летний специалист отметил, что украинский футболист очень нужен команде, которая после 6-го тура занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Серии А. Грифоны имеют лишь два очка.

«Руслан — очень важный игрок, очень важно, чтобы он становился увереннее. Мы надеемся, что он будет забивать, нам нужна его игра», — цитирует Патрика Sky Sport Italia.

Напомним, что Малиновский стал героем команды Сергея Реброва во время октябрьского сбора. В двух отборочных матчах к чемпионату мира-2026 хавбек забил три гола и отдал одну результативную передачу за сборную Украины.

В сезоне-2025/26 Малиновский сыграл в пяти поединках за Дженоа и отметился одним ассистом. Это позволило Руслану попасть в сборную недели по версии Sofascore.

19 октября Дженоа дома будет принимать Парму.

