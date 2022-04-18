Экс-вратарь Шахтера — об украинской армии: Мы потомки казаков, навалять россиянам — любимое дело

18 апреля, 17:41
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Рустам Худжамов (Фото:Рустам Худжамов via Instagram)

Рустам Худжамов (Фото:Рустам Худжамов via Instagram)

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Экс-вратарь Мариуполя, донецкого Шахтера и сборной Украины Рустам Худжамов высказался об украинской армии.

Худжамов заявил, что местами украинская армия не обеспечена всем необходимым, но это не мешает ей давать достойный отпор оккупантам, сообщает Денисов Time.

«Я понимаю, что где-то не хватает оружия, потому что многие захотели пойти воевать. На всех не хватает автоматов, шлемов, бронежилетов. Но я знаю, что армия сто процентов дает таких люлей оккупанту чуть мало не покажется.

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Потому что за нами есть история. Мы потомки казаков, у нас это в крови. И навалять россиянам – это было самое любимое дело за всю историю Украины», – сказал Худжамов.

Ранее Худжамов призвал не верить россиянам, которые якобы поняли, что происходит в Украине и покаялись.

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Теги:   Футбол Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ФК Мариуполь ФК Шахтер Война в Украине

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