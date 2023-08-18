Украина в еврокубках: когда и с кем следующие матчи

18 августа, 10:47
Поделиться:
Киевляне праздную победу над Арисом (Фото:ФК Динамо)

Киевляне праздную победу над Арисом (Фото:ФК Динамо)

Заря, Динамо и Днепр-1 сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций.

В еврокубках остался последний отборочный этап. И в нем выступят сразу три украинские команды.

Луганская Заря за выход в группу Лиги Европы будет бороться со Славией из Чехии. Накануне пражский клуб по сумме двух матчей прошел Днепр-1.

Видео дня

Однако клуб из Днепра не вылетел из еврокубков, а опустился в Лигу конференций. Здесь за попадания на групповой этап Днепр-1 сыграет со словацким Спартаком.

Также имеет вохможность попадасть в группу Лиги конференций и киевское Динамо, которое накануне в серии пенальти обыграло греческий Арис. Однако соперник у киевлян более чем серьезный — турецкий Бешикташ.

Все матчи пройдут 24 и 31 августа.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Европы Заря (Луганск) ФК Динамо (Киев) СК Днепр-1 Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X