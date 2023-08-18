Украина в еврокубках: когда и с кем следующие матчи 18 августа, 10:47 Киевляне праздную победу над Арисом (Фото:ФК Динамо)

Заря, Динамо и Днепр-1 сыграют в раунде плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций.



В еврокубках остался последний отборочный этап. И в нем выступят сразу три украинские команды.

Луганская Заря за выход в группу Лиги Европы будет бороться со Славией из Чехии. Накануне пражский клуб по сумме двух матчей прошел Днепр-1.

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Однако клуб из Днепра не вылетел из еврокубков, а опустился в Лигу конференций. Здесь за попадания на групповой этап Днепр-1 сыграет со словацким Спартаком.

Также имеет вохможность попадасть в группу Лиги конференций и киевское Динамо, которое накануне в серии пенальти обыграло греческий Арис. Однако соперник у киевлян более чем серьезный — турецкий Бешикташ.

Все матчи пройдут 24 и 31 августа.