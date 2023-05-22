Мимо Лиги чемпионов: с Ювентуса сняли очки из-за финансовых манипуляций

22 мая, 23:42
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Ювентус (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Ювентус (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)

Туринский Ювентус понес жесткое наказание по делу финансовых махинаций и нарушений правил прироста капитала клуба.

Федеральный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию туринского клуба и вернул санкции.

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Как сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио, было принято решение, чтобы с Ювентуса снять 10 очков в текущем сезоне чемпионата Италии.

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Отметим, что итальянский гранд уже во второй раз был наказан. Если после первого раза им вернули снятые очки, то сейчас — нет.

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За два тура до конца команда Массимилиано Аллегри идет на седьмом месте, а отставание от четвертой позиции составляет пять очков.

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что тренер Наполи покинет клуб после жесткого конфликта с президентом.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Ювентус

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