Мимо Лиги чемпионов: с Ювентуса сняли очки из-за финансовых манипуляций
Ювентус (Фото:REUTERS/Massimo Pinca)
Туринский Ювентус понес жесткое наказание по делу финансовых махинаций и нарушений правил прироста капитала клуба.
Федеральный апелляционный суд не удовлетворил апелляцию туринского клуба и вернул санкции.
Как сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио, было принято решение, чтобы с Ювентуса снять 10 очков в текущем сезоне чемпионата Италии.
Отметим, что итальянский гранд уже во второй раз был наказан. Если после первого раза им вернули снятые очки, то сейчас — нет.
За два тура до конца команда Массимилиано Аллегри идет на седьмом месте, а отставание от четвертой позиции составляет пять очков.
Ранее сообщалось, что тренер Наполи покинет клуб после жесткого конфликта с президентом.