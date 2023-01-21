Ювентус из-за финансовых махинаций лишился 15 очков в чемпионате Италии и опустился в середину таблицы 21 января, 04:15 Ювентус с 3-го места в Серии А опустился на 10-е (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

За махинации с финансовой отчетностью, о чем стало известно после апелляционного слушания в Итальянской федерации футбола, туринский Ювентус лишили 15 очков в Серии А, в результате чего тот с 3-го места опустился на 10-е.



Как сообщает The Guardian, решение является более жестким, чем вычет девяти баллов, о чем запросил прокурор во время слушаний, посвященных тому, как клуб и ряд других команд проводили сделки по обмену игроками.

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Экс-президент Ювентуса Андреа Аньелли был лишен права заниматься футболом в течение двух лет, такие же запреты вынесены другим членам бывшего правления туринцев.

Кроме того, принято решение о 30-месячной дисквалификации бывшего спортивного директора «Старой Синьоры» Фабио Паратичи, который сейчас является управляющим футбольным директором Тоттенхэма.

Ювентус еще может обжаловать это решение в высшем спортивном суде Италии. В начале пандемии Covid-19 клуб заявил, что 23 игрока согласились сократить свою зарплату на четыре месяца, чтобы помочь ему пережить кризис, но прокуратура утверждает, что те отказались лишь от месячного оклада.

Прокуратура Турина также, по-видимому, обнаружила более предполагаемые тайные платежи экс-футболисту команды Криштиану Роналду, о которых не сообщал его работодатель.

Ранее весь совет директоров Ювентуса, в том числе и президент клуба Андреа Аньелли, принял решение уйти в отставку.

