«За ним охотятся европейские клубы». Легенда украинского футбола назвал единственного перспективного игрока Динамо 19 августа, 11:49 Йожеф Сабо не в восторге от уровня игроков Динамо (Фото:ФК Динамо)

Йожеф Сабо, бывший игрок и тренер сборной Украины и киевского Динамо, оценил уровень футболистов столичного клуба.

По словам Сабо, большинство футболистов Динамо перестали прогрессировать, сообщает Sport.ua.

«Не буду лукавить, перспективных ребят такого уровня, как Шевченко и Ребров, в нынешнем „Динамо“ нет. Выделить пока особо некого. Есть футболисты, которые уже достигли своего потолка и не прогрессируют», — сказал Сабо.

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Экс-тренер добавил, что пока хорошие перспективы имеет только один футболист Динамо — Владимир Бражко.

«Мне кажется, этот футболист прогрессирует и растет в мастерстве. За ним охотятся европейские клубы. И его в конце концов купят. Но я согласен с президентом Динамо Игорем Суркисом, который не хочет продавать футболистов по низкой цене. Потому что продать за копейки можно, но потом что делать?», — подытожил Сабо.



Ранее сообщалось, что главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь считает, Динамо главным претендентом на победу в украинской Премьер-лиге в этом сезоне.