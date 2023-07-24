«Будет очень тяжело». Легенда Динамо не верит в успех таланта сборной Украины в топ-лигах Европы 24 июля, 12:43 Сабо посоветовал Судакову перейти в чемпионат Нидерландов или Бельгии (Фото:УАФ)

Легенда киевского Динамо Йожеф Сабо оценил перспективы полузащитника донецкого Шахтера и сборной Украины Георгия Судакова.

Сабо заявил, что Судакову будет трудно заиграть на высоком уровне в ведущих европейских лигах и назвал чемпионаты, которые идеально бы подошли для украинского игрока, сообщает FanDay.

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В качестве примера Сабо привел экс-игрока Шахтера Михаила Мудрика, который пока что не сумел стать основным в Челси.

«Судакову хорошо подойдет чемпионат Нидерландов или Бельгии. В топ-5 лигах ему будет очень тяжело. Возьмем Мудрика в Челси. Михаил имеет отличную скорость, технику, но он плохо отбирает мяч и защищается. Ему трудно сразу же заиграть в АПЛ, как в УПЛ», — сказал Сабо.

Ранее сообщалось, что гол Судакова попал в рейтинг лучших на молодежном Евро-2023.