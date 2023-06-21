«Не хочу опускать на дно»: Легендарный украинский тренер раскритиковал сборную за игру с Мальтой
Украина обыграла Мальту (Фото:УАФ)
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо недоволен действиями украинских футболистов в матче против Мальты (1:0) в отборе Евро-2024.
По словам специалиста, команда должна была с первых минут показать свое мастерство, чтобы затем спокойно завершить встречу.
«Как футбольный человек, я не получил удовольствия от матча. Я долго дружил с Лобановским. Мы росли по-другому, постоянно что-то искали, усовершенствовали. С такими командами нужно выходить с первых минут и прессинговать, не давать им покоя, забить два-три мяча и спокойно играть. Всего этого в матче против Мальты не было.
Не хочу критиковать, опускать на дно, но технически наши футболисты слабы. Заметно, как при приеме мяч от них отскакивает, как соперник перехватывает передачи. Да, я считал, что мы должны выиграть у Мальты, а потом думаю: «А почему должны? Мы лучше их?».
Сабо считает, что ни один из украинских игроков не может усилить топ-клубы Европы.
«У нас нет ни одного футболиста, который может поехать в Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал. Сейчас у нас есть игроки среднего класса. У них куча брака. Пока так».
Специалист заявил, что в играх против грандов сборная Украины покажет свой уровень.
«После матчей с Италией и Англией можно будет оценить наш настоящий уровень. В матче с Мальтой не было игры. Слабый футбол. Ребров так быстро не перестроит игру. Не все будут готовы к прессингу, если их этому не учили. В сборной за неделю только тактика, физику нельзя давать, потому что нет времени», — приводит слова Сабо 1927.kiev.ua.
Отметим, на нашем сайте доступно видео гола и обзор матча Украина — Мальта.